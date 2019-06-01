Испытания нового российского ракетоносца-бомбардировщика показали на видео

Первый полёт Ту-22М3М состоялся в конце прошлого декабря на аэродроме Казанского авиационного завода. Самолёт успешно поднялся на высоту 1,5 километр. Полёт длился 37 минут.

«Звезде» также раскрыли интересные конструктивные особенности бомбардировщика. Ту-22М3М взлетает с широко расправленными крыльями, однако при переходе на сверхзвуковую скорость прижимает их. Так самолёт становится похож на стрелу.

В будущем Ту-22М3М хотят сделать гиперзвуковым, оснастить новым вооружением и бортовым оборудованием. В перспективе бомбардировщик получит гиперзвуковые ракеты «Кинжал», дальность которых оценивается в три тысячи километров.