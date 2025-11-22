Испытания новой версии ускорителя Starship закончились повреждением ракеты

Наибольшие повреждения были в нижней части, рядом с резервуаром с жидким кислородом. SpaceX и Илон Маск в течение нескольких первых часов после аварии никак не прокомментировали инцидент. Super Heavy V3 — новая версия ускорителя ракеты Starship — представляет собой модифицированную версию предыдущей модели с многочисленными улучшениями.

Первоначальные испытания состояли в проверке системы загрузки криогенного топлива и проведении испытаний на повышение давления, а также в испытании 33 двигателей Raptor. Энергия последующего взрыва была ниже, чем при предыдущем инциденте с разгонным блоком в июне, но повреждения всё равно оказались серьёзными.