Испытания российско-индийской ракеты показали на видео
Видео запуска ракеты опубликовали в Twitter Военно-воздушные силы (ВВС) Индии:
#IndianAirForce successfully fired #BrahMos 'air version' missile from the Su-30 MKI today. The launch was smooth with the missile following the desired trajectory and achieving a 'direct hit' on a sea target off the Odisha coastline. pic.twitter.com/wKpMUFKF5M— Indian Air Force (@IAF_MCC) 17 декабря 2019 г.
Сообщается, что авиационная версия BrahMos была выпущена с истребителя Су-30МКИ и успешно поразила цель у побережья штата Одиша.
Наземный образец ракеты запустили с мобильной установки на полигоне Чандипур в штате Орисса на побережье Бенгальского залива. Эта ракета тоже поразила цель — корабль, пролетев перед этим почти 290 километров.
Скорость BrahMos в 2,5-2,8 раза превышает скорость звука. Запускать ракету можно с подлодок, кораблей, самолётов и береговых установок. Стоит отметить, что к 2024 году планируется создать новую российско-индийскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2.