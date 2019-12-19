Испытания российско-индийской ракеты показали на видео

Сообщается, что авиационная версия BrahMos была выпущена с истребителя Су-30МКИ и успешно поразила цель у побережья штата Одиша.

Наземный образец ракеты запустили с мобильной установки на полигоне Чандипур в штате Орисса на побережье Бенгальского залива. Эта ракета тоже поразила цель — корабль, пролетев перед этим почти 290 километров.

Скорость BrahMos в 2,5-2,8 раза превышает скорость звука. Запускать ракету можно с подлодок, кораблей, самолётов и береговых установок. Стоит отметить, что к 2024 году планируется создать новую российско-индийскую гиперзвуковую ракету воздушного базирования Brahmos-2.