Испытанную недавно в России торпеду назвали морально устаревшей

По мнению эксперта, речь идёт об «Ихтиозавре». Причём испытанную недавно в России торпеду специалист назвал морально устаревшей. Оружие не имеет телеуправления, и это эксперт считает самой критической и постыдной проблемой «Ихтиозавра».

Про торпеду также известно, что она по некоторым характеристикам превосходит ТЭ-2-02 «Гидроприбора». Например, имеет большую дальность хода и лучшую дальность обнаружения подводных целей (до 3,5 км против 1,5). Также «Ихтиозавр» способен обнаруживать кильватерный след надводных кораблей со временем жизни до 500 секунд и имеет возможность плавной регулировки скорости.