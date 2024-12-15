Испытано устройство, превращающее воздух в удобрения

Устройство использует энергию ветра для пропускания воздуха через сетку, покрытую специальными катализаторами. В отличие от традиционного производства аммиака, требующего высоких температур, давления и природного газа, этот метод работает при комнатной температуре и обычном давлении воздуха. Он также исключает необходимость во внешних источниках напряжения.

Прототип впервые был протестирован за пределами лаборатории. Исследователи считают, что со временем его можно будет интегрировать в ирригационные системы, позволяя фермерам производить удобрения на месте.

Команда говорит, что до коммерциализации устройства осталось два-три года.