Испытано устройство, превращающее воздух в удобрения

Опубликовано 15 декабря 2024, 05:151 мин.
Испытано устройство, превращающее воздух в удобренияНовая разработка
Группа исследователей из Стэнфордского университета и Университета нефти и минералов имени короля Фахда создала устройство, которое производит аммиак — ключевой ингредиент удобрений — прямо из воздуха. Новый метод может произвести революцию в производстве аммиака, которое в настоящее время потребляет 2% мировой энергии и производит 1% ежегодных выбросов CO₂.
Устройство использует энергию ветра для пропускания воздуха через сетку, покрытую специальными катализаторами. В отличие от традиционного производства аммиака, требующего высоких температур, давления и природного газа, этот метод работает при комнатной температуре и обычном давлении воздуха. Он также исключает необходимость во внешних источниках напряжения.
Прототип впервые был протестирован за пределами лаборатории. Исследователи считают, что со временем его можно будет интегрировать в ирригационные системы, позволяя фермерам производить удобрения на месте.
Команда говорит, что до коммерциализации устройства осталось два-три года.