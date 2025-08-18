Испытательный запуск ракеты китайского стартапа LandSpace завершился «аномалией»

Ракеты на метане становятся всё более популярными для вывода спутников: это топливо считается менее загрязняющим, более безопасным и дешевым по сравнению с обычными углеводородами, а также подходит для многоразовых ракет.

Стартап LandSpace в июле 2023 года впервые в мире успешно запустил ракету на метане и жидком кислороде Zhuque-2, опередив американские компании SpaceX и Blue Origin. После этого компания тестировала разные версии серии Zhuque-2, включая Zhuque-2E Y2, чей запуск в мае 2024 года прошёл успешно.

На этот раз ракета Zhuque-2E Y3 стартовала с коммерческого космодрома на северо-западе Китая, но столкнулась с неполадкой. Подробности компания пока не раскрывает, подчеркнув, что ведёт расследование.