Наука и технологии
13:12, 16 декабря 2022
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Испытываете стресс? Горсть грецких орехов может помочь

Особенно при стрессе из-за учёбы

Новое исследование показало, что употребление всего 56 граммов грецких орехов в день может помочь устранить пагубные последствия стресса из-за учёбы.

Испытываете стресс? Горсть грецких орехов может помочь

Фото: Unsplash

Чтобы изучить потенциальные эффекты от орехов, учёные провели рандомизированное контролируемое исследование с 60 студентами университетов в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы. Одна должна была ежедневно потреблять 56 граммов грецких орехов, а другая — нет. Студенты предоставили образцы крови и слюны и заполнили анкеты, чтобы дать команде представление об их психическом здоровье , настроении, общем самочувствии и привычках сна.

Исследователи обнаружили, что ежедневное употребление грецких орехов предотвращает проблемы с психическим здоровьем. Также выяснилось, что это улучшает обмен веществ за счёт увеличения общего уровня белка.

Источник:Study Finds
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#Стресс
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#еда
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