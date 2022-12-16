Испытываете стресс? Горсть грецких орехов может помочь

Чтобы изучить потенциальные эффекты от орехов, учёные провели рандомизированное контролируемое исследование с 60 студентами университетов в возрасте от 18 до 35 лет. Их разделили на две группы. Одна должна была ежедневно потреблять 56 граммов грецких орехов, а другая — нет. Студенты предоставили образцы крови и слюны и заполнили анкеты, чтобы дать команде представление об их психическом здоровье , настроении, общем самочувствии и привычках сна.

Исследователи обнаружили, что ежедневное употребление грецких орехов предотвращает проблемы с психическим здоровьем. Также выяснилось, что это улучшает обмен веществ за счёт увеличения общего уровня белка.