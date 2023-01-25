Испытываете стресс в среднем возрасте? У вас может быть повышен риск старческого слабоумия

В исследовании приняли участие 67 688 человек в возрасте от 25 до 74 лет. Учёные обнаружили, что симптомы психологического дистресса были связаны с повышенным риском деменции на 17-24%. К симптомам психологического дистресса отнесли истощение, депрессивное настроение и переживания.

Учёные пришли к выводу, что всё это является факторами риска развития деменции. Тем не менее они не могут доказать причинно-следственную связь.