Испытываете стресс в среднем возрасте? У вас может быть повышен риск старческого слабоумия

21:44, 25 января 2023
1 мин.
Испытываете стресс в среднем возрасте? У вас может быть повышен риск старческого слабоумияТаковы результаты исследования
Исследователи обнаружили, что симптомы психологического дистресса связаны с повышенным риском развития деменции, или старческого слабоумия.
Фото: Unsplash
В исследовании приняли участие 67 688 человек в возрасте от 25 до 74 лет. Учёные обнаружили, что симптомы психологического дистресса были связаны с повышенным риском деменции на 17-24%. К симптомам психологического дистресса отнесли истощение, депрессивное настроение и переживания.
Учёные пришли к выводу, что всё это является факторами риска развития деменции. Тем не менее они не могут доказать причинно-следственную связь.