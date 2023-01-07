Исследование: 2 чашки кофе в день могут повысить риск ранней смерти у определённых людей

20:07, 07 января 2023
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Исследование: 2 чашки кофе в день могут повысить риск ранней смерти у определённых людейБудьте осторожнее
Новое исследование показало, что для людей с повышенным кровяным давлением употребление двух или более чашек в день может серьёзно увеличить риск смерти.
Фото: Unsplash
В исследовании приняли участие более 18 570 участников из Японии — более 6 570 мужчин и 12 000 женщин — все в возрасте от 40 до 79 лет. В ходе исследования каждый человек прошёл обследование и ответил на вопросы специальной анкеты.
За участниками наблюдали на протяжении 19 лет. За это время 842 участника умерли по причинам, связанным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анализ показал, что для людей с высоким кровяным давлением употребление двух или более чашек кофе удваивало риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.