Исследование: 41% подростков не могут отличить правдивые сообщения о здоровье в интернете от поддельных

Во время эксперимента учёные представили 300 учащимся средних школ (в возрасте от 16 до 19 лет) семь коротких сообщений о влиянии различных фруктов и овощей на здоровье. Заметки делились на несколько типов: фейковые, истинно нейтральные и истинные с кликбейтом, грамматическими ошибками и т.д. Затем участников попросили оценить достоверность сообщения.

Помимо того, что почти половина опрошенных оценили фейки и правду как одинаково достоверные сообщения, 11% и вовсе счёл нейтральные сообщения о здоровье менее заслуживающими доверия, чем поддельные.