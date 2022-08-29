Исследование: 41% подростков не могут отличить правдивые сообщения о здоровье в интернете от поддельных

Сегодня в 15:14
1 мин.
Исследование: 41% подростков не могут отличить правдивые сообщения о здоровье в интернете от поддельныхА вы можете?
Новое исследование показало, что подросткам трудно отличить фейковые сообщения о здоровье от правдивых. Только 48% участников опроса доверяли истинным сообщениям больше, чем поддельным. Между тем, 41% сочли и фейковые, и настоящие новости одинаково заслуживающими доверия.
Во время эксперимента учёные представили 300 учащимся средних школ (в возрасте от 16 до 19 лет) семь коротких сообщений о влиянии различных фруктов и овощей на здоровье. Заметки делились на несколько типов: фейковые, истинно нейтральные и истинные с кликбейтом, грамматическими ошибками и т.д. Затем участников попросили оценить достоверность сообщения.
Помимо того, что почти половина опрошенных оценили фейки и правду как одинаково достоверные сообщения, 11% и вовсе счёл нейтральные сообщения о здоровье менее заслуживающими доверия, чем поддельные.