Исследование: 60% европейцев генетически «закодированы» на стройность

Ранее было идентифицировано около ста генетических вариаций, которые повышают вероятность высокого индекса массы тела. Теперь учёные обнаружили ещё одну такую.

Эта мутация влияет на количество жира, которое содержится в организме. Исследователи обнаружили, что она более распространена в Европе. Считается, что такая мутация есть у более 60% европейского населения.

Учёные исследовали влияние этой вариации на мышах. Оказалось, что у грызунов с такой мутацией на 10-15% меньше жира, чем у их собратьев без генетической вариации.