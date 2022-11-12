Исследование: 60% европейцев генетически «закодированы» на стройность

Исследование: 60% европейцев генетически «закодированы» на стройностьНо питание и физическая активность важнее
Учёные давно выяснили, что внешние факторы, такие как режим питания и физические упражнения, оказывают значительное влияние на наше здоровье и внешность. Однако генетические факторы также играют роль. Исследователи рассказали об этом подробнее.
Ранее было идентифицировано около ста генетических вариаций, которые повышают вероятность высокого индекса массы тела. Теперь учёные обнаружили ещё одну такую.
Эта мутация влияет на количество жира, которое содержится в организме. Исследователи обнаружили, что она более распространена в Европе. Считается, что такая мутация есть у более 60% европейского населения.
Учёные исследовали влияние этой вариации на мышах. Оказалось, что у грызунов с такой мутацией на 10-15% меньше жира, чем у их собратьев без генетической вариации.