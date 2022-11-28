Исследование: 60% интернета — это просто дубликаты

17:03, 28 ноября 2022
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Исследование: 60% интернета — это просто дубликатыКуча хлама
Google сообщила, что 60% интернета является дубликатами.
Фото: unsplash
Компания также предложила пути решения проблемы. Владельцам сайтов рекомендуется:
- удалить дубликаты протоколов — отдать предпочтение HTTPS.
- удалить www/non-www.
- удалить URL-адреса с бесполезными параметрами.
- удалить вариант с косой чертой/без косой черты.
- удалить другие дубликаты контрольной суммы.
Это поможет оптимизировать ресурсы и сделать работу поисковых систем на сайтах лучше.