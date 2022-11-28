Наука и технологии
17:03, 28 ноября 2022
1 мин.

Исследование: 60% интернета — это просто дубликаты

Куча хлама

Google сообщила, что 60% интернета является дубликатами.

Исследование: 60% интернета — это просто дубликаты

Фото: unsplash

Компания также предложила пути решения проблемы. Владельцам сайтов рекомендуется:

  • удалить дубликаты протоколов — отдать предпочтение HTTPS.
  • удалить www/non-www.
  • удалить URL-адреса с бесполезными параметрами.
  • удалить вариант с косой чертой/без косой черты.
  • удалить другие дубликаты контрольной суммы.

Это поможет оптимизировать ресурсы и сделать работу поисковых систем на сайтах лучше.

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