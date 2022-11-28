Исследование: 60% интернета — это просто дубликаты

Компания также предложила пути решения проблемы. Владельцам сайтов рекомендуется:

удалить дубликаты протоколов — отдать предпочтение HTTPS.

удалить www/non-www.

удалить URL-адреса с бесполезными параметрами.

удалить вариант с косой чертой/без косой черты.

удалить другие дубликаты контрольной суммы.

Это поможет оптимизировать ресурсы и сделать работу поисковых систем на сайтах лучше.