Исследование: Apple может растерять всю лояльность клиентов из-за Илона Маска

13:27, 11 марта 2023
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Исследование: Apple может растерять всю лояльность клиентов из-за Илона МаскаЕсли он, например, выпустит свой телефон
У Apple велика доля лояльной аудитории, готовой покупать любой продукт бренда. Аналитики AddictiveTips провели опрос, чтобы определить, может ли Илон Маск подвергнуть эту лояльность испытанию.
Фото: Flickr
Опрос показал, что 94% пользователей iPhone считают себя лояльными к Apple. Среди пользователей Android-смартфонов лояльных своим брендам 80%.
Когда пользователей iPhone спросили, перейдут ли они на Android, если App Store удалит Twitter, принадлежащий Илону Маску, 60% из них ответили утвердительно. Вдобавок ко всему, более 80% пользователей Android и Apple заявили, что отказались бы от своих телефонов в пользу устройства, сделанного Маском.