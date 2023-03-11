Исследование: Apple может растерять всю лояльность клиентов из-за Илона Маска

Опрос показал, что 94% пользователей iPhone считают себя лояльными к Apple. Среди пользователей Android-смартфонов лояльных своим брендам 80%.

Когда пользователей iPhone спросили, перейдут ли они на Android, если App Store удалит Twitter, принадлежащий Илону Маску, 60% из них ответили утвердительно. Вдобавок ко всему, более 80% пользователей Android и Apple заявили, что отказались бы от своих телефонов в пользу устройства, сделанного Маском.