Исследование: атеисты так же здоровы и довольны жизнью, как и верующие

В исследовании участвовали 455 атеистов, 215 агностиков, 2080 человек, которые идентифицировали себя как «нерелигиозных», 6205 католиков, 5685 протестантов, 595 приверженцев восточной религии и 430 человек, которые определили свои религиозные убеждения как «другие».

Учтя пол, возраст, семейный доход, семейное положение, язык, статус меньшинства, уровень образования и географический регион, учёные не смогли найти никаких доказательств того, что у верующих были более низкие уровни стресса, лучше физическое здоровье, выше удовлетворенность жизнью по сравнению с неверующими.