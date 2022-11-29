Исследование: бедность связана с зависимостью от соцсетей

Результаты работы учёных показывают связь между экономическим неравенством и проблематичным использованием социальных сетей и приложений для обмена мгновенными сообщениями.

Под зависимостью от соцсетей имели в виду следующее поведение: плохое самочувствие, когда не сидишь в интернете, безуспешные попытки тратить на приложения меньше времени, а также использование социальных сетей, чтобы избежать негативных чувств.

Авторы говорят, что необходимы новые стратегии использования соцсетей, чтобы решить проблему.