Наука и технологии
20:22, 29 ноября 2022
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Исследование: бедность связана с зависимостью от соцсетей

Отложите уже телефон

По данным международной группы исследователей, подростки из малообеспеченных семей чаще сообщают о зависимости от социальных сетей.

Исследование: бедность связана с зависимостью от соцсетей

Фото: Unsplash

Результаты работы учёных показывают связь между экономическим неравенством и проблематичным использованием социальных сетей и приложений для обмена мгновенными сообщениями.

Под зависимостью от соцсетей имели в виду следующее поведение: плохое самочувствие, когда не сидишь в интернете, безуспешные попытки тратить на приложения меньше времени, а также использование социальных сетей, чтобы избежать негативных чувств.

Авторы говорят, что необходимы новые стратегии использования соцсетей, чтобы решить проблему.

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