Исследование: бессонница может вызывать боли в пояснице и наоборот

Исследователи из Медицинской школы Чжэцзянского университета изучили взаимосвязь между сном и болью в пояснице. Их результаты предполагают, что существует двунаправленная связь между этими состояниями, причём каждое из них потенциально вызывает другое.

Учёные пришли к такому выводу, изучив отчёты и генетические данные более 400 000 человек европейского происхождения. Помимо вышеозвученного, исследователи также заявили, что боль в пояснице может вызывать дневную сонливость.