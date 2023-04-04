Исследование: бессонные ночи могут привести к астме

Как отметили авторы научной работы, данные показывают, что и сон, и генетические факторы играют важную роль в риске астмы. Так, сочетание плохого сна с высокой генетической предрасположенностью приведёт к более чем двукратному риску.

При этом здоровый режим сна может снизить риск астмы у людей с высокой генетической предрасположенностью на 37%. Всем участникам исследования было от 38 до 73 лет. Их спрашивали о продолжительности сна, бессоннице, храпе, чрезмерной дневной сонливости, а также о том, считают ли они себя «жаворонками» или «совами». Исследование показало, что примерно каждый пятый (19%) случай астмы можно было бы предотвратить, если бы взрослые улучшили качество всех пяти этих обстоятельств.