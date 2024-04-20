Исследование близнецов опровергло влияние генов на социальный интеллект

В исследовании, проведенном под руководством Сяохуна Вана из Пекинского нормального университета, изучалось, как монозиготные и дизиготные близнецы выполняют задания, связанные с метакогницией (пониманием собственного мышления) и ментализацией (пониманием эмоций и мыслей других людей). Традиционно считалось, что когнитивные способности, такие как общий интеллект, имеют сильную генетическую составляющую.

Исследователи набрали более 100 пар близнецов и оценили их производительность в таких заданиях, как оценка движения точек на экране и оценка собственной уверенности в ответах. Кроме того, они оценивали способность близнецов оценивать уверенность гипотетического партнера.

Однояйцевые близнецы, имеющие на 100% похожие ДНК, показали не более высокие результаты, чем близнецы, имеющие только 50% похожей ДНК. Это говорит о том, что факторы, выходящие за рамки генетики, играют более значительную роль в развитии этих навыков социального интеллекта.

Исследование углубляется и показывает, что семейное окружение, такое как образование и уровень дохода родителей, существенно влияет на метакогнитивные и ментальные способности.

Это исследование ставит под сомнение давние предположения о доминировании генетики в когнитивном развитии