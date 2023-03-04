Исследование: больше всего кофе пьют курильщики с психическими расстройствами

Кофеин, в целом, считается безопасным и даже имеет некоторые преимущества для здоровья. Однако у этого напитка могут быть когнитивные и психические эффекты при употреблении курильщиками с психическими расстройствами.

В новом исследовании авторы проанализировали данные 248 взрослых курильщиков с шизофренией или биполярным расстройством, а также людей без психиатрических диагнозов. Все участники выкуривали по пачке сигарет в день.

Анализ данных показал, что потребление кофеина было самым высоким среди участников с биполярным расстройством, за ними следовали взрослые с шизофренией. Контрольная группа потребляла наименьшее количество кофеина.

Учёные говорят, что существует несколько предположений, объясняющих взаимосвязь между потреблением кофеина и психическими заболеваниями. Одним из них является хорошо установленная связь: люди с психическими заболеваниями курят в два-три раза чаще, чем население в целом, а поскольку смолы в сигаретном дыме усиливают метаболизм кофеина, для достижения стимулирующего эффекта им требуется больше напитка.

Другое предположение связывает высокое потребление кофеина с аденозиновыми рецепторами и поддерживает возможный эффект самолечения у людей с психическими расстройствами. Каждое из этих объяснений требует дальнейшего изучения.