Исследование: Большинство родителей считают своих детей неблагодарными

Кратко о научной работе пишет Naked Science. В исследовании участвовали 2019 родителей из США. У них у всех есть хотя бы один ребёнок в возрасте от трёх до 18 лет.

Опрос показал, что 81% родителей считают детей неблагодарными за то, что у них есть. 58% респондентов выразили беспокойство тем, что дают своим детям слишком много материальных благ. 42% опрошенных пожаловались, что их ребёнок ведёт себя эгоистично.

96% родителей заявили, что детей нужно учить быть благодарными. И это у них якобы получается.88% опрошенных признались, что постоянно заставляют ребёнка говорить «спасибо» и «пожалуйста». Ещё 60% родителей сообщили, что регулярно принуждают детей выполнять работу по дому.