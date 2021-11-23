Исследование: Большинство родителей считают своих детей неблагодарными

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Исследование: Большинство родителей считают своих детей неблагодарнымиА ещё многие беспокоятся об эгоистичном поведении детей
Исследователи из Детской больницы имени С. С. Мотта при Мичиганском университете провели опрос среди родителей и выяснили, считают ли они своих детей благодарными.
Кратко о научной работе пишет Naked Science. В исследовании участвовали 2019 родителей из США. У них у всех есть хотя бы один ребёнок в возрасте от трёх до 18 лет.
Опрос показал, что 81% родителей считают детей неблагодарными за то, что у них есть. 58% респондентов выразили беспокойство тем, что дают своим детям слишком много материальных благ. 42% опрошенных пожаловались, что их ребёнок ведёт себя эгоистично.
96% родителей заявили, что детей нужно учить быть благодарными. И это у них якобы получается.88% опрошенных признались, что постоянно заставляют ребёнка говорить «спасибо» и «пожалуйста». Ещё 60% родителей сообщили, что регулярно принуждают детей выполнять работу по дому.
Источник: Naked Science