Исследование: чем больше вы любите своего кота, тем сильнее он будет драть диван

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Исследование: чем больше вы любите своего кота, тем сильнее он будет драть диванУчёные сами удивлены
Исследователи из Федерального Университета Рио-Гранде-ду-Сул заявили, что чем больше эмоциональной привязанности люди демонстрируют своим котам, тем с большей вероятностью животные будут драть диван.
Учёные написали, что сами не ожидали такого открытия. Но исследование показало: кошки, которые много царапают мебель, имеют более высокий уровень эмоциональной близости со своим хозяином.
Исследователи опросили 500 владельцев кошек в Бразилии. Подавляющее большинство участников (90%) были женщинами, и уровень эмоциональной близости в этой группе был выше, чем у владельцев-мужчин. Такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем эмоциональной близости.
Учёные пока не нашли объяснения тому, что узнали. Они предполагают, что люди, которые больше любят своих котов, просто большее им позволяют.