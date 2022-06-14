Исследование: чем больше вы любите своего кота, тем сильнее он будет драть диван

Учёные написали, что сами не ожидали такого открытия. Но исследование показало: кошки, которые много царапают мебель, имеют более высокий уровень эмоциональной близости со своим хозяином.

Исследователи опросили 500 владельцев кошек в Бразилии. Подавляющее большинство участников (90%) были женщинами, и уровень эмоциональной близости в этой группе был выше, чем у владельцев-мужчин. Такие факторы, как наличие других домашних животных и частые визиты к ветеринару, также были напрямую связаны с более высоким уровнем эмоциональной близости.

Учёные пока не нашли объяснения тому, что узнали. Они предполагают, что люди, которые больше любят своих котов, просто большее им позволяют.