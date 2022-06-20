Исследование: чем различаются сериалы разных стран

Изначально учёные выделили ряд общих черт в телесериалах. Исследователи отметили, что зачастую они создаются по единым шаблонам. Но персонажи, мотивы, сюжеты и модели поведения в социуме различаются в зависимости от национальной специфики.

Например в турецких сериалах преобладают матримониальные ценности, там показываются архаичные патриархальные традиции, противостояние восточных традиций и западного образа жизни, антитетичность традиционного уклада в центральной, западной и восточной частях страны. Это сериалы «Чёрный хлеб», «День, когда написана моя судьба», «В чем вина Фатмагюль?», «Сыла. Возвращение домой», «Любовь и наказание».

В латиноамериканских сериалах присутствует острая социальная проблематика: материальное расслоение, низкий уровень жизни части населения, проблемы безопасности, криминальная атмосфера, ранние браки, безработица, домашнее насилие, жёсткий гендерный дисбаланс, жизнь в опасных районах. Это сериалы «Проспект Бразилии», «Красный цвет Бразилии», «Механизм», «Раздвоение личности», «Правила игры», «Невидимый город», «Охотник», «Лабиринт», «В форме закона».

В российских телесериалах социальный аспект чаще всего демонстрируется в специализированных проектах («Челночницы», «Станица», «В клетке», «Мажор»). В мелодраматических сериалах акцент делается на человеческих проблемах. Также в России снимается много исторических телепроектов («Годунов», «Раскол», «Крылья Империи», «Екатерина», «Тобол», «Грозный», «Петр Первый. Завещание», «Демон Революции», «София», «Романовы», «Жуков», «А.Л.Ж.И.Р.»).