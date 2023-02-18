Исследование: чипсы могут сделать вас глупее

Ультра-обработанные продукты, такие как газировка, чипсы, замороженные блюда и фаст-фуд, как правило, содержат мало питательных веществ и клетчатки, но много сахара, жира и соли по сравнению с необработанными или минимально обработанными.

В первом исследование приняло участие более 10 000 человек, проживающих в Бразилии. У тех, кто в начале исследования ел больше УОБ, наблюдалось немного большее снижение когнитивных функций по сравнению с теми, кто употреблял меньше или вообще не ел такую пищу. При этом разница была относительно скромной, поэтому пока неясно, насколько сильно наличие УОБ в рационе может повлиять на организм человека.

Второе исследование изучало связь между употреблением в пищу продуктов, подвергшихся глубокой обработке, и деменцией у 72 000 жителей Великобритании. В группе, потребляющей относительно много ультра-обработанных продуктов, примерно у 1 из 120 человек была диагностирована деменция в течение 10 лет. В группе, которая практически не употребляла УОБ, диагноз поставили 1 из 170.