Исследование: что надо указывать в резюме, чтобы найти работу быстрее

Опрос показал, что 44% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, указавших конкретную денежную сумму. Только у 3% компаний в приоритете те, кто написал в резюме «оклад по договоренности». 51% работодателей вообще не обращает на этот пункт внимание.

39% готовы рассмотреть соискателей, которые претендуют на оклад больший, чем указано в вакансии.19% компаний не интересуется такими резюме. Работодатели готовы нанять более «дорогого» сотрудника, если он имеет большой опыт работы (38%), высокую квалификацию (25%) и готов исполнять больше обязанностей (20%).