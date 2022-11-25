Наука и технологии
12:08, 25 ноября 2022
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Исследование: что надо указывать в резюме, чтобы найти работу быстрее

Многие работодатели согласны заплатить вам больше

Портал SuperJob провёл исследование и выяснил, что в последнее время работодатели стали чаще отдавать предпочтение резюме, где указана конкретная желаемая зарплата.

Исследование: что надо указывать в резюме, чтобы найти работу быстрее

Фото: Unsplash

Опрос показал, что 44% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, указавших конкретную денежную сумму. Только у 3% компаний в приоритете те, кто написал в резюме «оклад по договоренности». 51% работодателей вообще не обращает на этот пункт внимание.

39% готовы рассмотреть соискателей, которые претендуют на оклад больший, чем указано в вакансии.19% компаний не интересуется такими резюме. Работодатели готовы нанять более «дорогого» сотрудника, если он имеет большой опыт работы (38%), высокую квалификацию (25%) и готов исполнять больше обязанностей (20%).

Источник фото:unsplash
Источник:SuperJob
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