Исследование: чума на самом деле не убила половину Европы

Учёные отобрали в 19 европейских странах 1634 образца пыльцы из 261 керна донных отложений. Зачем исследователи это сделали? Они предположили, что серьёзное сокращение количества жителей в доиндустриальную эпоху отразится на интенсивности сельского хозяйства в регионе.

Анализ показал, что смертность во время пандемии чумы отличалась в разных европейских регионах. Сельскохозяйственная деятельность, например, сократилась в нескольких регионах — Скандинавия, Франция, Западная Германия, Греция и Центральная Италия. А вот в Центральной и Восточной Европе, а также в некоторых районах Западной, с сельским хозяйством ничего плохого не происходило. То есть смертность явно была не такой большой и чума оказалась там не такой разрушительной.