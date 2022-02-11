Исследование: чума на самом деле не убила половину Европы

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Исследование: чума на самом деле не убила половину ЕвропыВ разных регионах всё было по-разному
В представлении большинства Чёрная смерть — самая разрушительная пандемия, когда-либо поражавшая Европу. Считается, что между 1346 и 1353 годами чума убила от 30 до 50 процентов населения. Но новое исследование показало, что всё могло быть не так жутко.
Учёные отобрали в 19 европейских странах 1634 образца пыльцы из 261 керна донных отложений. Зачем исследователи это сделали? Они предположили, что серьёзное сокращение количества жителей в доиндустриальную эпоху отразится на интенсивности сельского хозяйства в регионе.
Анализ показал, что смертность во время пандемии чумы отличалась в разных европейских регионах. Сельскохозяйственная деятельность, например, сократилась в нескольких регионах — Скандинавия, Франция, Западная Германия, Греция и Центральная Италия. А вот в Центральной и Восточной Европе, а также в некоторых районах Западной, с сельским хозяйством ничего плохого не происходило. То есть смертность явно была не такой большой и чума оказалась там не такой разрушительной.
Источник: Science Alert