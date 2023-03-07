Исследование: чью работу с высоким риском отберут роботы

17:05, 07 марта 2023
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Исследование: чью работу с высоким риском отберут роботыРоботы с ИИ
Исследование Принстонского университета в Нью-Джерси выявило 20 профессий, в которых роботы с высокой вероятностью вытеснят людей. При этом предполагается, что они будут использовать алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ).
Фото: Unsplash
На первом месте оказался оператор колл-центра, а на следующих восьми — преподаватели разных дисциплин, включая языки, историю, право и религию.
Что интересно, для своего исследования авторы сначала разработали алгоритм, который измеряет степень автоматизации 800 профессий с помощью ИИ. В целом, учёные пришли к выводу, что «профессии в области образования, вероятно, будут относительно больше затронуты достижениями в языковом моделировании, чем другие профессии».