Исследование: чью работу с высоким риском отберут роботы

На первом месте оказался оператор колл-центра, а на следующих восьми — преподаватели разных дисциплин, включая языки, историю, право и религию.

Что интересно, для своего исследования авторы сначала разработали алгоритм, который измеряет степень автоматизации 800 профессий с помощью ИИ. В целом, учёные пришли к выводу, что «профессии в области образования, вероятно, будут относительно больше затронуты достижениями в языковом моделировании, чем другие профессии».