Исследование: COVID-19 может уничтожать клетки мозга

Исследователи рассказали, что из-за инфекции страдают эндотелиальные клетки. Предыдущие исследования показали, что до 84% пациентов с COVID-19 страдают неврологическими симптомами, аносмией (потерей вкуса или обоняния), эпилептическими припадками, инсультами, потерей и спутанностью сознания. Повреждения эндотелия может объяснить это всё.

Учёные ради работы сканировали мозг покойников, умерших от COVID-19. Анализ показал, что у погибших были мёртвые клетки, которые не позволяли крови нормально проходить по сосудам.

Пока учёные надеются, что эти симптомы могут быть обратимыми. По крайней мере, у хомяков, которых наблюдали исследователи, так и случилось. Пока неясно, верно ли это для людей.