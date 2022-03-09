Исследование: COVID-19 уменьшает мозг человека

Сравнивая снимки мозга людей до и после заражения COVID-19, исследователи искали изменения в конкретных структурах. Они действительно обнаружили различия: различные области мозга уменьшились, как правило, на величину от 0,2 до 2,0 процентов - разница, которая обычно происходит в течение пяти лет из-за естественного процесса, происходящего при старении. Оказалось, что эта разница связана с изменениями в "сером веществе" мозга - теле самих нервных клеток.

Исследователи также обнаружили, что один из шести тестов на умственную обработку информации инфицированные выполняли медленнее, чем контрольная группа.

Однако несмотря на все результаты, ученые планируют детальнее изучить результаты своих работ, чтобы “расставить все по полкам”.