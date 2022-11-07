Исследование: даже одна трещина на тефлоновой сковороде опасна

В новой работе исследователи рассматривали микропластики (менее 5 миллиметров) и нанопластики (ещё в миллионы раз меньше). Они использовали метод рамановской визуализации для изучения. Учёные также применили специальные алгоритмы, чтобы рассчитать, какая часть покрытия может отклеиться и попасть в пищу.

Согласно полученным результатам, сломанное покрытие может привести к выбросу до 2,3 млн крошечных частиц во время приготовления пищи.

«Это даёт нам серьёзное предупреждение о том, что мы должны быть осторожны при выборе и использовании кухонной утвари, чтобы избежать загрязнения пищевых продуктов», — отметили учёные.