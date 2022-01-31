Исследование: даже умеренное потребление алкоголя смертельно опасно

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Исследование: даже умеренное потребление алкоголя смертельно опасноОно не защищает от сердечных заболеваний
Мы знаем, что пить слишком много — вредно. А что насчёт нескольких бокалов в неделю? У учёных есть для вас неутешительные новости.
Новое исследование базируется на данных более 350 тысяч человек. Авторы говорят, что даже употребление меньшего количества от рекомендуемого недельного объёма алкоголя чревато повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Учёные отметили, что утверждения о пользе для здоровья низкого или умеренного потребления алкоголя являются самым большим мифом. Исследователи предположили, что миф возник из-за того, что многие трезвенники не пьют из-за текущего плохого состояния здоровья, и поэтому, когда у них случаются, например, сердечные приступы, это не связано с тем, что они не пьют. А также не предполагает, что употребление небольшого или умеренного количества алкоголя защищает от болезней.
Источник: Science Alert