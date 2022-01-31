Исследование: даже умеренное потребление алкоголя смертельно опасно

Новое исследование базируется на данных более 350 тысяч человек. Авторы говорят, что даже употребление меньшего количества от рекомендуемого недельного объёма алкоголя чревато повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Учёные отметили, что утверждения о пользе для здоровья низкого или умеренного потребления алкоголя являются самым большим мифом. Исследователи предположили, что миф возник из-за того, что многие трезвенники не пьют из-за текущего плохого состояния здоровья, и поэтому, когда у них случаются, например, сердечные приступы, это не связано с тем, что они не пьют. А также не предполагает, что употребление небольшого или умеренного количества алкоголя защищает от болезней.