Исследование: депрессия может снизить вероятность рождения детей

Исследователи изучили связь между фертильностью, количеством детей, клинически диагностированной депрессией и возрастом, когда появился первый ребёнок, у 1,4 млн людей. В выборке были женщины и мужчины, родившиеся в Финляндии с 1960 по 1980 год.

Анализ показал, что депрессия была связана с более низкой вероятностью иметь детей, а также с меньшим их количеством. Кроме того, у людей с депрессией дети, если и рождались, то в более юном возрасте.

Для мужчин, страдающих клинической депрессией, шансы завести детей на были 33% ниже, чем для здоровых. Для женщин с депрессией вероятность зачатия была на 15% ниже по сравнению с их здоровыми сверстницами. Интересно, что эта связь наблюдалась у людей со средним или высшим образованием.