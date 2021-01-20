Исследование: детские травмы женщины могут повлиять на мозг её ребёнка

Как оказалось, у детей женщин, которые в детстве сталкивались с эмоциональной отстранённостью родителей и жестоким обращением, остаётся нейробиологический отпечаток.

В исследовании учёных участвовали 48 пар чернокожих матерей и детей. Все участницы начали наблюдаться у специалистов с первого триместра беременности. Сначала матери сообщили исследователям о детских травмах. Также учёные оценили текущий уровень депрессии и тревожности женщин.

После рождения дети прошли функциональную магнитно-резонансную томографию. Оказалось, что у детей тех женщин, которые имели детские травмы, было больше связей между миндалевидным телом мозга и лобными кортикальными областями. Как именно это отражается на жизни детей, пока неизвестно.