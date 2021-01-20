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Исследование: детские травмы женщины могут повлиять на мозг её ребёнка
Но как это влияет на жизнь детей, неясно
Новое исследование показало, что детские травмы женщины могут повлиять на мозг её ребёнка. Пока неясно, как это может отразиться на жизни детей.
Как оказалось, у детей женщин, которые в детстве сталкивались с эмоциональной отстранённостью родителей и жестоким обращением, остаётся нейробиологический отпечаток.
В исследовании учёных участвовали 48 пар чернокожих матерей и детей. Все участницы начали наблюдаться у специалистов с первого триместра беременности. Сначала матери сообщили исследователям о детских травмах. Также учёные оценили текущий уровень депрессии и тревожности женщин.
После рождения дети прошли функциональную магнитно-резонансную томографию. Оказалось, что у детей тех женщин, которые имели детские травмы, было больше связей между миндалевидным телом мозга и лобными кортикальными областями. Как именно это отражается на жизни детей, пока неизвестно.