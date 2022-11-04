Исследование: дневной сон усиливает страшные воспоминания

Исследование: дневной сон усиливает страшные воспоминанияО травматичных событиях вашей жизни
Дневной сон может стать отличным способом отдохнуть. Однако он также может заставить вас вспомнить тревожные или страшные события, говорят учёные.
Группа ученых из Уральского федерального университета (УрФУ) в России и Тюбингенского университета в Германии изучила влияние сна на то, как формируются и закрепляются воспоминания о страхе.
Ранее исследования сообщали, что сон после изучения чего-либо может помочь людям лучше запомнить материал. Может ли сон закрепить и страшные воспоминания? В новом исследовании команда выработала у пациентов нужный условный рефлекс. До и после сна они слышали нейтральный тон, который сочетался с неприятным громким шумом. Учёные изучили реакцию людей с помощью электроэнцефалографии до и после двухчасового дневного сна или эквивалентного периода бодрствования.
Оказалось, что двухчасовой дневной сон усиливает воспоминания о страхе, полученные непосредственно перед ним.