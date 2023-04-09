Исследование: древние фермеры разводили коров, несмотря на непереносимость лактозы

Учёные изучили керамические сосуды, найденные в Польше и датируемые поздним неолитом. Они обнаружили на них следы белков и жиров, свидетельствующие о потреблении молока. Это удивительно, так как в то время большинство людей не могли переваривать лактозу — сахар, содержащийся в молоке.

Исследователи предположили, что древние фермеры научились снижать содержание лактозы в молоке с помощью таких методов, как производство сыра или йогурта. Это позволяло им получать питательные и полезные вещества из молока без негативных последствий для здоровья.