Наука и технологии
22:10, 09 апреля 2023
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Исследование: древние фермеры разводили коров, несмотря на непереносимость лактозы

Так они научились делать сыр

Учёные обнаружили, что древние фермеры Центральной Европы умели делать сыр и другие молочные продукты из молока коров, овец и коз. При этом многие из них страдали непереносимостью лактозы.

Исследование: древние фермеры разводили коров, несмотря на непереносимость лактозы

Фото: Unsplash

Учёные изучили керамические сосуды, найденные в Польше и датируемые поздним неолитом. Они обнаружили на них следы белков и жиров, свидетельствующие о потреблении молока. Это удивительно, так как в то время большинство людей не могли переваривать лактозу — сахар, содержащийся в молоке.

Исследователи предположили, что древние фермеры научились снижать содержание лактозы в молоке с помощью таких методов, как производство сыра или йогурта. Это позволяло им получать питательные и полезные вещества из молока без негативных последствий для здоровья.

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