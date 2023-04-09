Исследование: древние фермеры разводили коров, несмотря на непереносимость лактозы

22:10, 09 апреля 2023
1 мин.
Исследование: древние фермеры разводили коров, несмотря на непереносимость лактозыТак они научились делать сыр
Учёные обнаружили, что древние фермеры Центральной Европы умели делать сыр и другие молочные продукты из молока коров, овец и коз. При этом многие из них страдали непереносимостью лактозы.
Фото: Unsplash
Учёные изучили керамические сосуды, найденные в Польше и датируемые поздним неолитом. Они обнаружили на них следы белков и жиров, свидетельствующие о потреблении молока. Это удивительно, так как в то время большинство людей не могли переваривать лактозу — сахар, содержащийся в молоке.
Исследователи предположили, что древние фермеры научились снижать содержание лактозы в молоке с помощью таких методов, как производство сыра или йогурта. Это позволяло им получать питательные и полезные вещества из молока без негативных последствий для здоровья.