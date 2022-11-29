Исследование: дурачиться на работе с коллегами полезно

19:16, 29 ноября 2022
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Исследование: дурачиться на работе с коллегами полезноИ это даже повышает рабочую эффективность
Исследователи заявили, что дурачиться с коллегами на работе полезно для психического состояния. Это помогает снизить уровень стресса.
Фото: Unsplash
За дурачество учёные приняли даже просмотр короткого смешного видео или шутливую беседу. Есть мнение, будто такое лишь отвлекает сотрудников от работы. Но учёные говорят, что это наоборот помогает быть более творческим и вовлечённым в работу.
Они сделали такой вывод, наблюдая за 85 добровольцами, которые работали в офисе. Каждый день учёные присылали им смешное видео или картинку, а затем измеряли уровень стресса и эффективность на работе.