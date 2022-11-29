Исследование: дурачиться на работе с коллегами полезно

За дурачество учёные приняли даже просмотр короткого смешного видео или шутливую беседу. Есть мнение, будто такое лишь отвлекает сотрудников от работы. Но учёные говорят, что это наоборот помогает быть более творческим и вовлечённым в работу.

Они сделали такой вывод, наблюдая за 85 добровольцами, которые работали в офисе. Каждый день учёные присылали им смешное видео или картинку, а затем измеряли уровень стресса и эффективность на работе.