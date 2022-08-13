Исследование: две чашки винограда в день помогут вам прожить дольше

Специалисты выяснили, что добавление около двух чашек столового винограда в день к западной диете с высоким содержанием жиров привело к снижению риска жировой болезни печени и увеличению продолжительности жизни у мышей.

Ведущий автор исследования, профессор фармацевтики Колледжа фармации и медицинских наук Университета Западной Новой Англии Джон Пецзуто заявил, что виноград усиливает антиоксидантную систему организма, а также предотвращает развитие жировой дистрофии печени.

Также исследование показало положительное влияние винограда на микробиоту мышей. При этом отмечается, что необходимо провести больше исследований, чтобы установить влияние этих ягод на человека.

Вместе с тем виноград не может компенсировать плохие привычки в еде. Эксперты считают, что здоровое и сбалансированное питание более эффективно, чем добавление винограда в рацион с жирной пищей.

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