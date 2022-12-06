Исследование: две чашки винограда в день спасут вас от солнечных ожогов и рака кожи

Учёные обнаружили, что люди, которые ели две с четвертью чашки винограда каждый день в течение двух недель, проявляли большую устойчивость к повреждению кожи ультрафиолетовым светом. Исследователи считают, что за эти полезные эффекты могут быть ответственны натуральные компоненты, полифенолы.

Около 10% испытуемых также демонстрировали некоторую устойчивость в течение четырёх недель после того, как отказались от употребления винограда.