Исследование: две чашки винограда в день спасут вас от солнечных ожогов и рака кожи

20:09, 06 декабря 2022
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Исследование: две чашки винограда в день спасут вас от солнечных ожогов и рака кожиХорошо, что в солнечных странах активно растёт виноград
Согласно новому исследованию, употребление в пищу винограда может помочь предотвратить солнечные ожоги. А последние, в свою очередь, являются фактором риска рака кожи.
Фото: Unsplash
Учёные обнаружили, что люди, которые ели две с четвертью чашки винограда каждый день в течение двух недель, проявляли большую устойчивость к повреждению кожи ультрафиолетовым светом. Исследователи считают, что за эти полезные эффекты могут быть ответственны натуральные компоненты, полифенолы.
Около 10% испытуемых также демонстрировали некоторую устойчивость в течение четырёх недель после того, как отказались от употребления винограда.