Исследование: дыхание влияет на наши мысли и настроение

Учёные заявили, что мозг и дыхание тесно связаны таким образом, что то, как мы дышим, влияет на наши эмоции и мысли. Например, затруднённое дыхание связано с увеличением риска тревоги и депрессии. В целом, респираторные заболевания и психические расстройства тесно связаны между собой.

Именно поэтому техники дыхания, например, во время медитации, вполне могут реально влиять на наше самочувствие. Учёным предстоит изучить это лучше.