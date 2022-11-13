Исследование: дыхание влияет на наши мысли и настроение

17:18, 13 ноября 2022
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Исследование: дыхание влияет на наши мысли и настроениеЕго ритм
Хорошо известно, что ровное глубокое дыхание способствует снятию стресса и успокаивает. Новое исследование Орхусского университета проливает свет на то, как сам акт дыхания формирует наши мысли, эмоции и то, как мы воспринимаем окружающий мир.
Учёные заявили, что мозг и дыхание тесно связаны таким образом, что то, как мы дышим, влияет на наши эмоции и мысли. Например, затруднённое дыхание связано с увеличением риска тревоги и депрессии. В целом, респираторные заболевания и психические расстройства тесно связаны между собой.
Именно поэтому техники дыхания, например, во время медитации, вполне могут реально влиять на наше самочувствие. Учёным предстоит изучить это лучше.