Исследование: если компанией руководит манипулятор и циник, она будет успешнее

Макиавеллисты — это люди, использующие манипулятивные техники, демонстрирующие циничное отношение к другим людям и игнорирующие нормы социальной морали ради цели.

В новом исследовании изучалось, как топ-менеджеры ведут себя на переговорах по снижению производственных затрат. Их поведение оценивалось по шкале макиавеллизма. Учёные анализировали общедоступные видеоролики 198 руководителей компаний из списка S&P 500 с 2000 по 2011 год.

Анализ показал, что компании с руководителями-макиавеллистами платили на 12,11% меньше денег за покупки. Всего таким топ-менеджерам удавалось сэкономить 6,6% чистой прибыли компании. Учёные отметили, что даже во взаимодействиях, в которых топ-менеджеры не принимают непосредственного участия, они задают тон поведению компании.