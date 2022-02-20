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Исследование: эти пищевые добавки могут нанести вред вашему здоровью

Лучше не спешить с выбором добавок для себя
Новое исследование, проведённое с участием более чем 26 000 военнослужащих США, показало, что 20% из тех, кто принимал для похудения или наращивания мышечной массы, испытали по крайней мере один неблагоприятный эффект.
Исследование: эти пищевые добавки могут нанести вред вашему здоровью

Исследователи изучили, как различные пищевые добавки влияют на здоровье военнослужащих, проверяя широкий спектр побочных эффектов, начиная от тошноты и заканчивая нарушениями сна и судорогами. Оказалось, что 8% из тех, кто принимал добавки, якобы являющиеся прогормонами, 6% из тех, кто принимал белковые или аминокислотные добавки, и 4% из тех, кто принимал травяные добавки, испытывали по крайней мере один такой побочный эффект.

Эксперты отметили, что это исследование говорит о важности предварительной консультации с диетологом или врачом, прежде чем начинать принимать новую добавку, особенно если у вас есть пищевая аллергия или хронические болезни.

Источник: Eat This, Not That
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