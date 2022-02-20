Исследование: эти пищевые добавки могут нанести вред вашему здоровью

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Исследование: эти пищевые добавки могут нанести вред вашему здоровьюЛучше не спешить с выбором добавок для себя
Новое исследование, проведённое с участием более чем 26 000 военнослужащих США, показало, что 20% из тех, кто принимал для похудения или наращивания мышечной массы, испытали по крайней мере один неблагоприятный эффект.
Исследователи изучили, как различные пищевые добавки влияют на здоровье военнослужащих, проверяя широкий спектр побочных эффектов, начиная от тошноты и заканчивая нарушениями сна и судорогами. Оказалось, что 8% из тех, кто принимал добавки, якобы являющиеся прогормонами, 6% из тех, кто принимал белковые или аминокислотные добавки, и 4% из тех, кто принимал травяные добавки, испытывали по крайней мере один такой побочный эффект.
Эксперты отметили, что это исследование говорит о важности предварительной консультации с диетологом или врачом, прежде чем начинать принимать новую добавку, особенно если у вас есть пищевая аллергия или хронические болезни.
Источник: Eat This, Not That