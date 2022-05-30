Исследование: эволюция происходит в 4 раза быстрее, чем мы думали

Чем больше генетических различий у вида, тем быстрее может происходить эволюция. Учёные назвали эту особенность «топливом эволюции». Благодаря их работе, нам, возможно, придётся скорректировать ожидания относительно того, как быстро эволюционируют животные.

Учёные проанализировали большой массив данных, который собирался в среднем 30 лет. На работу ушло три года, но команда в конце концов подсчитала, сколько видовых изменений было вызвано генетикой и естественным отбором. Хотя Чарльз Дарвин изначально считал эволюцию очень медленным процессом, предыдущие исследования уже показали, что у некоторых видов эволюция может происходить всего за несколько лет.