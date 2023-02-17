Исследование: фиолетовые фрукты и овощи могут защитить от диабета

Пигменты могут снизить риск диабета, воздействуя на энергетический обмен, кишечную микробиоту и воспаление. Эффект, наблюдаемый в исследовании, был ещё больше среди продуктов, содержащих ацилированный антоциановый краситель. Это, например, фиолетовый картофель, редис, морковь и краснокочанная капуста.

«Исследования показали, что, помимо изменения физических и химических свойств, ацилирование влияет на то, как антоцианы всасываются и метаболизируются», — пояснили учёные.