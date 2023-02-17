Исследование: фиолетовые фрукты и овощи могут защитить от диабета

16:09, 17 февраля 2023
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Исследование: фиолетовые фрукты и овощи могут защитить от диабетаНо это, конечно, не панацея
По словам исследователей из Университета Турку в Финляндии, красные и фиолетовые фрукты и овощи, такие как черника и клубника, содержат пигменты, называемые антоцианами, способные помочь предотвратить диабет.
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Пигменты могут снизить риск диабета, воздействуя на энергетический обмен, кишечную микробиоту и воспаление. Эффект, наблюдаемый в исследовании, был ещё больше среди продуктов, содержащих ацилированный антоциановый краситель. Это, например, фиолетовый картофель, редис, морковь и краснокочанная капуста.
«Исследования показали, что, помимо изменения физических и химических свойств, ацилирование влияет на то, как антоцианы всасываются и метаболизируются», — пояснили учёные.