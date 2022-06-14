Исследование: глобальное потепление порождает всплески насилия в отношении женщин

Исследователи из Кембриджского университета обнаружили связь между экстремальными погодными условиями и сексуальным и физическим насилием в отношении женщин, девочек, представителей гендерных меньшинств. Учёные предположили, что это может быть вызвано такими факторами, как экономический шок, социальная нестабильность и стресс. Исследователи уточнили, что экстремальные события сами по себе не вызывают гендерного насилия, они скорее усугубляют сложившуюся ситуацию.

Проблема в том, что климатические модели показывают: экстремальные погодные явления будут происходить всё чаще по мере изменения климата. А всплеск насилия может иметь долгосрочные последствия. К ним относятся физические травмы, нежелательная беременность, заражение ВИЧ или другими инфекциями, передающимися половым путём, проблемы с фертильностью, психические расстройства и т.д.