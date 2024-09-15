Исследование: глобальное потепление сильнее бьет по богатым

В исследовании подчеркивается, что хотя в целом наибольшие риски, связанные с изменением климата, несут беднейшие слои населения, наиболее быстро растущие риски испытывают обеспеченные люди, особенно в регионах с высоким уровнем доходов.

Страны с развивающейся экономикой, такие как Бразилия и Китай, также подвержены значительному риску из-за их высокой уязвимости к суровым погодным явлениям и негативным последствиям для торговли. Ожидается, что по мере дальнейшего повышения глобальной температуры экономические проблемы будут усиливаться во всех группах населения по уровню доходов, оказывая влияние как на производство, так и на потребление во всем мире.