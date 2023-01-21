Исследование: голосовые сообщения более убедительны, чем текстовые

13:01, 21 января 2023
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Исследование: голосовые сообщения более убедительны, чем текстовыеОсобенно если мы слышим рекомендации
Согласно новому исследованию, если мы слышим рекомендации, а не читаем их, они оказывают большее влияние на наше поведение.
Фото: Made by Midjourney
Весной 2018 года аспиранты Стэнфордской высшей школы бизнеса узнали, что люди обычно воспринимают кого-то как более умного и компетентного, если он передаёт информацию в устной форме, а не в письменной. Учёные задались вопросом, относится ли то же самое к рекомендациям.
В серии исследований авторы убедились, что аудиорекомендации для таких продуктов, как пирожные и пиво, были более влиятельными, чем текстовые.