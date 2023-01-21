Исследование: голосовые сообщения более убедительны, чем текстовые

Весной 2018 года аспиранты Стэнфордской высшей школы бизнеса узнали, что люди обычно воспринимают кого-то как более умного и компетентного, если он передаёт информацию в устной форме, а не в письменной. Учёные задались вопросом, относится ли то же самое к рекомендациям.

В серии исследований авторы убедились, что аудиорекомендации для таких продуктов, как пирожные и пиво, были более влиятельными, чем текстовые.