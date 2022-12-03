Исследование: игра на пианино увеличивает вычислительную мощность мозга

Учёные рассказали, что новички, которые брали уроки игры на фортепиано всего один час в неделю в течение 11 недель, сообщали о значительных улучшениях в распознавании аудиовизуальных изменений в окружающей среде и сообщали о меньшем количестве депрессии, стресса и беспокойства.

В рандомизированном контрольном исследовании 31 взрослый был распределён либо в группу обучения музыке, либо в группу прослушивания музыки, либо в контрольную группу. Уже через несколько недель после начала занятий у тех, кто учился музыке, улучшилась способность обрабатывать мультисенсорную информацию. Это приносит пользу почти во всех видах деятельности — от вождения автомобиля и перехода дороги до поиска кого-то в толпе или просмотра телевизора.