Наука и технологии
13:22, 03 декабря 2022
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Исследование: игра на пианино увеличивает вычислительную мощность мозга

Попробуйте поучиться

Новое исследование, опубликованное учёными из Университета Бата, показывает, что обучение игре на музыкальном инструменте улучшает способность мозга обрабатывать образы и звуки.

Исследование: игра на пианино увеличивает вычислительную мощность мозга

Фото: Unsplash

Учёные рассказали, что новички, которые брали уроки игры на фортепиано всего один час в неделю в течение 11 недель, сообщали о значительных улучшениях в распознавании аудиовизуальных изменений в окружающей среде и сообщали о меньшем количестве депрессии, стресса и беспокойства.

В рандомизированном контрольном исследовании 31 взрослый был распределён либо в группу обучения музыке, либо в группу прослушивания музыки, либо в контрольную группу. Уже через несколько недель после начала занятий у тех, кто учился музыке, улучшилась способность обрабатывать мультисенсорную информацию. Это приносит пользу почти во всех видах деятельности — от вождения автомобиля и перехода дороги до поиска кого-то в толпе или просмотра телевизора.

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