Исследование: игры-«стрелялки» способствуют улучшению когнитивных навыков

Эксперимент включал 88 участников, половина из которых регулярно играет в игры-«стрелялки», а другая половина не интересуется видеоиграми. Добровольцы проходили три теста, оценивающих уровень удержания внимания, переключения между задачами и пространственной рабочей памяти.

Ученые также исследовали влияние умственной усталости, подвергая одну группу сложным когнитивным задачам в течение 45 минут, а другую — просмотру документального фильма.

Результаты показали, что любители игр-«стрелялок» превосходили соперников в тестах на комплексное внимание и пространственную память, несмотря на умственное утомление. Однако они демонстрировали худшие результаты в тестах на удержание внимания по сравнению с теми, кто не играет в видеоигры.

Исследователи отмечают, что динамичные видеоигры могут быть эффективным тренировочным инструментом для сложных когнитивных навыков. Тем не менее, они предупреждают о важности учета усталости и регулярных перерывов, чтобы избежать переутомления.