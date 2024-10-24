Исследование: интенсивные тренировки подавляют аппетит лучше, чем умеренные

Исследователи проанализировали влияние интенсивности тренировок на уровень грелина — гормона, отвечающего за чувство голода. В рамках эксперимента восемь мужчин и шесть женщин выполняли упражнения различной интенсивности после ночного голодания, а затем сообщали о своих ощущениях по поводу голода.

Выяснилось, что после интенсивных тренировок уровень грелина у участниц значительно снижался, тогда как у мужчин изменений не наблюдалось. У женщин также был выявлен более высокий уровень грелина до начала эксперимента. Умеренные нагрузки, напротив, либо не влияли на уровень грелина, либо приводили к его увеличению.

Результаты исследования указывают на то, что тренировки выше порога лактата могут быть необходимы для подавления грелина. Ученые подчеркивают, что физическая активность должна рассматриваться как «лекарство», доза которого должна подбираться в зависимости от индивидуальных целей.

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