Исследование: интернет-пиратство снова начало расти

Сообщается, что пользователи в первые месяцы 2021 года посетили пиратские сайты в общей сложности 132 млрд раз. Это на 16% больше, чем в предыдущем году.

Недавно закрылся Popcorn Time, что показалось гвоздем в гроб онлайн-пиратства. Но, как отметили специалисты, в интернете по-прежнему существует множество сайтов в стиле Popcorn Time, где можно бесплатно посмотреть фильмы или сериалы.

Помимо видеоконтента люди активно пиратят книги. Одной из причин роста пиратства специалисты считают огромное количество разных потоковых сервисов. Нередко люди в поиске одного конкретного фильма сталкиваются с необходимостью купить подписку на очередной онлайн-кинотеатр. Тут проще посмотреть один фильм где-то в другом месте бесплатно.