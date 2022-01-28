Исследование: интернет-пиратство снова начало расти

Наука и технологии
Сегодня в 22:39
1 мин.
Исследование: интернет-пиратство снова начало растиАмериканцы всё меньше хотят платить за контент
Аналитики говорили, что пандемия вызвала всплеск пиратства в 2020 году. Согласно нескольким новым отчёта, 2021 год тоже отметился ростом онлайн-пиратства.
Сообщается, что пользователи в первые месяцы 2021 года посетили пиратские сайты в общей сложности 132 млрд раз. Это на 16% больше, чем в предыдущем году.
Недавно закрылся Popcorn Time, что показалось гвоздем в гроб онлайн-пиратства. Но, как отметили специалисты, в интернете по-прежнему существует множество сайтов в стиле Popcorn Time, где можно бесплатно посмотреть фильмы или сериалы.
Помимо видеоконтента люди активно пиратят книги. Одной из причин роста пиратства специалисты считают огромное количество разных потоковых сервисов. Нередко люди в поиске одного конкретного фильма сталкиваются с необходимостью купить подписку на очередной онлайн-кинотеатр. Тут проще посмотреть один фильм где-то в другом месте бесплатно.
Источник: Vice