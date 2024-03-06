Исследование: использование телефонов мешает детям развивать речь

Исследование, проведенное австралийским институтом Telethon Kids Institute, в течение двух лет отслеживало более 220 семей, измеряя использование экранов и его влияние на языковую среду детей. Используя технологию распознавания речи, исследователи фиксировали все звуки, которые дети произносили дома в течение 16-часового периода, повторяя их каждые шесть месяцев в возрасте от 12 до 36 месяцев.

Исследование выявило сильную корреляцию между временем, проведенным за экраном, и снижением языкового воздействия. Трехлетние дети, ежедневно подвергавшиеся дополнительной минуте экранного времени, слышали на семь слов меньше, сами говорили на пять слов меньше и вступали в беседу со взрослыми на одну минуту меньше. В среднем трехлетние участники подвергались воздействию почти трех часов ежедневного экранного времени, что привело к потере более 1100 слов от взрослых, 840 слов из детских уст и 194 разговоров.